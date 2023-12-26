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Профессор МГИМО Пономарева раскрыла будущее протестов в Сербии

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Фото: REUTERS/Zorana Jevtic
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При отсутствии широкой общественной поддержки протесты в Сербии вскоре сойдут на нет, власти смогут с ними справиться, уверена профессор МГИМО, доктор политических наук Елена Пономарева. В беседе с «Известиями» она отметила, что сербская оппозиция изначально пользовалась политической поддержкой Запада.

Протесты в Сербии на фоне парламентских выборов. Главное

«Безусловно, присутствие Запада [в сербских протестах] есть, потому что создание [оппозиционной] коалиции «Сербия против насилия», естественно, поддерживалось всеми западными структурами. И неслучайно в первые же дни после внеочередных выборов и посольство американское, и европейские структуры, включая [главу дипломатии ЕС Жозепа] Борреля, сразу же стали говорить о нарушениях, о возможности переголосования», — отметила она.

Политолог уверена, что расшириться протесты не должны, так как в данном случае они лишены базы.

«Они лишены той базы, которая имела место в другие протестные годы. Александра Вучича многие не поддерживают, особенно что касается его позиции по Косово, но пока не всё общество готово выходить ради этого на улицы», — пояснила Пономарева.

С 18 декабря в Белграде проходят многотысячные антиправительственные митинги с требованием пересмотра итогов парламентских и муниципальных выборов. 24 декабря протестующие попытались силой захватить мэрию столицы. 25 декабря президент Сербии Александр Вучич и глава МИД Сербии Ивица Дачич встретились с послом РФ в стране Александром Боцан-Харченко. И в Сербии, и в России признают: налицо попытка организации «цветной революции».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Протест не пройден: Западу не удастся дестабилизировать ситуацию в Сербии

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