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Орешкин: экономика России стала крупнейшей в Европе и дышит в спину Японии

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Экономика России стала крупнейшей в Европе, о чем заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт» во вторник, 26 декабря.

«Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место», — рассказал он.

По словам эксперта, страны, которые долгое время лидировали в экономической сфере, — США, Япония, Евросоюз — в настоящее время постепенно теряют свою значимость. Государства Глобального Севера становятся неустойчивыми, уступая место развивающимся и наращивающим мощь странам Востока и Юга.

«Очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», — добавил Орешкин.

Он также подчеркнул, приведя слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о роли и факторах экономического процветания блока, что всё благосостояние блока базировалось на двух предпосылках: комфортном доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае.

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Ранее, 10 декабря, политолог Владимир Киреев заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о вине России в прекращении поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) являются попыткой переложить ответственность с немецких властей. Он отметил, что Германия с 1945 года находится под тотальным контролем США, в связи с чем немецкие политики привыкли реализовывать указания из Вашингтона.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата АдГ, сейчас Германия переплачивает в «три-четыре раза» больше за поставки даже при условии, что добытый методом фрекинга из Соединенных Штатов газ не соответствует экологическим стандартам ФРГ.

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