В Магадане из-за гибели ребенка осудили заведующую детсадом

В Магадане суд признал заведующую детсадом виновной в халатности, которая привела к гибели восьмилетнего ребенка. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщили в пресс-службе регионального городского суда.

«Судом установлено, что подсудимая, являясь должностным лицом — заведующим дошкольным учреждением Магадана, вследствие преступной халатности в длительный период времени позволила образоваться большому скоплению льда на крыше и карнизном навесе здания детского сада, а также свободно перемещаться гражданам по территории учреждения», — говорится в заявлении суда в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что инцидент произошел еще в декабре прошлого года — ребенок погиб на месте, когда на него упала наледь с крыши здания.

Суд приговорил виновную к трем годам заключения условно и испытательному сроку на два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что московский районный суд Калининграда вынес приговор отцу, который избил сына за плохую учебу. Суд признал мужчину виновным по п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и приговорил к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.