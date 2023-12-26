Трамп пожаловался на испорченное «жуликоватым и некомпетентным» Байденом Рождество

45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп посетовал на испорченное Рождество 2023 года из-за «жуликоватого и некомпетентного» действующего американского лидера Джо Байдена. Об этом экс-президент заявил 25 декабря в основанной им соцсети Truth Social.

«Тяжело иметь по-настоящему прекрасное Рождество, когда у вас жуликоватый и некомпетентный президент, желающий отправить своего политического оппонента за решетку», ― гласит рождественское обращение бывшего президента.

Как отметил Трамп, 2024 год будет ознаменован очередным саботажем президентских выборов со стороны команды Байдена и Демократической партии, а также Федерального бюро расследований (ФБР), генпрокурора и окружных прокуроров по всей Америке.

Несмотря на это, Дональд Трамп уверен в своей победе. Тем самым бывший американский президент дал обещание своим избирателям во второй раз возглавить страну и «сделать Америку снова великой», передает «Газета.ру».

До того, 16 декабря, Трамп назвал Байдена угрозой демократии, отметив, что действующая администрация США готова ради своей победы на выборах нарушить конституцию государства.

В палате представителей американского конгресса 13 декабря одобрили резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте Байдену. Сам президент назвал эту меру политическим трюком представителей Республиканской партии в конгрессе.

9 декабря газета The Wall Street Journal по результатам собственного опроса сообщила, что рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в текущей предвыборной гонке впервые превысил аналогичный показатель действующего президента Джо Байдена.

Согласно этим данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей. В голосовании с участием пяти других потенциальных кандидатов Трампа выбрали бы 37% опрошенных, а Байдена — только 31%.