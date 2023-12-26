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Экс-советник республиканцев оценил вероятность переговоров РФ по Украине с США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Шансы на существенные изменения в политике США по отношению к России в обозримой перспективе близки к нулю, поэтому ожидать от Вашингтона конструктивных предложений по началу мирных переговоров по Украине не придется, заявил в интервью «Известиям» бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в сенате Джим Джатрас.

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«Ненависть двухпартийного истеблишмента США к посткоммунистической России непримирима и неизменна. Вот почему, учитывая тот факт, что Украина неизбежно проиграет, от Вашингтона нельзя ожидать никаких разумных переговоров по прекращению конфликта. Вместо этого, обеспокоенные кризисом в Газе и соперничеством с Китаем, они прибегнут к обману, который мы уже видели в Минских соглашениях, надеясь, что русские снова попадутся на ту же уловку, согласившись на прекращение огня в обмен на пустые заверения о будущем Украины», — сказал он.

Американский политолог уточнил, что такая сделка может быть лишь обманом в стиле «Минска-2», который признала даже экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее заключат только с целью получить передышку для предотвращения унизительного поражения, подобного фиаско в Афганистане.

Первые Минские соглашения заключила Трехсторонняя контактная группа из представителей России, Украины и ОБСЕ по урегулированию ситуации в Донбассе в 2014 году. После боев между ополченцами Донецкой и Луганской народных республик с украинской армией 12 февраля 2015 года та же группа подписала Комплекс мер по их выполнению («Минск-2»).

Тогда президент РФ Владимир Путин, экс-президенты Украины Петр Порошенко и Франции Франсуа Олланд, а также бывший канцлер Германии Ангела Меркель поддержали договоренности в декларации. 7 декабря 2022 года Меркель заявила, что Минские соглашения были «попыткой дать Украине время», чтобы помочь ей «стать сильнее».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью американского эксперта «Известиям»:

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