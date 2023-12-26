Синоптики спрогнозировали мокрый снег и гололедицу в Москве 26 декабря

Облачно, осадки в виде мокрого снега, гололедица и до –1 градуса — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 26 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться в диапазоне –1…+1 градуса. Ночью ожидается до –5.

В Московской области днем прогнозируют –3…+2 градуса, ночью — до –7.

Ожидается западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами возможны порывы до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 730 мм рт. ст.

Ранее, 25 декабря, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что на протяжении недели погода в Москве будет меняться: прогнозируются взлеты и падения температуры и давления. Самый холодный день ожидается в четверг, когда температура воздуха понизится до –6 градусов.

24 декабря ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в последнюю неделю 2023 года в Центральной России в дневное время ожидаются небольшие снегопады и температура около нуля градусов.