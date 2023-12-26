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Центробанк увидел риски в наращивании госдолга России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В случае значительного роста госдолга РФ может возникать эффект вытеснения корпоративных заимствований правительственными. Об этом говорится в ноябрьском проекте Центробанка (ЦБ РФ) об «Основных направлениях развития финансового рынка РФ на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» («Известия» изучили документ). Регулятор подчеркивает: появляются риски, что источников финансирования частных проектов станет меньше.

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Госдолг конкурирует за спрос с корпоративными заимствованиями, объяснил руководитель направления «Финансовая грамотность» Ассоциации владельцев облигаций Константин Новик.

«В условиях роста госрасходов в 2024-м объем потенциального привлечения средств через ОФЗ может расти. То есть суть риска в том, что если Минфин будет предлагать рынку очень большие объемы облигаций, то чтобы их купили, придется увеличивать ставку. Из-за этого автоматически вырастет премия и по корпоративным облигациям — компаниям станет дороже занимать новые средства», — отметил начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

При этом, согласно документу ЦБ, сейчас тенденции вытеснения частного долга государственным нет — рынок корпоративных и правительственных облигаций прирастает почти в равных пропорциях.

Между тем, по данным портала CBonds, за последние 10 лет доля ОФЗ на долговом рынке значительно выросла — с 39% в 2013-м до 47% в 2023-м, поделился управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич.

В Минфине считают ограниченными риски вытеснения частных облигаций государственными, заявили «Известиям» в ведомстве. Дело в том, что министерство проводит осознанную долговую политику, не допуская бесконтрольного и необоснованного их наращивания, добавили там.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Занимать с делом: ЦБ увидел риски в наращивании госдолга России

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