Проход в поезд по биометрии планируют ввести на маршруте Москва — Петербург

На второе полугодие 2024 года запланирован пилот сервиса посадки пассажиров на поезда дальнего следования с помощью биометрии. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. В первую очередь организация планирует заняться направлением на маршруте Москва — Санкт-Петербург.

«С коллегами из РЖД работаем над тем, чтобы пассажиров можно было пропускать на поезда по биометрии. Например, сейчас при посадке на «Сапсан» вы должны показать паспорт — биометрия может стать альтернативой в этом сценарии», — пояснил Поволоцкий.

Перед стартом пилотного проекта сначала пройдет эксперимент, который запланирован на первое полугодие 2024 года, сообщил глава ЦБТ. По его результатам будет выстраиваться сценарий массового применения.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:

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