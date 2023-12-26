Умер актер сериалов «Доктор Кто» и «Ферма Эммердейл» Ричард Франклин

На 87-м году жизни умер британский актер Ричард Франклин. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщила газетаThe Guardian.

Он был наиболее известен по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Ферма Эммердейл».

Семья актера сообщила, что Франклин умер во сне рождественским утром после продолжительной болезни.

«Мы глубоко опечалены его потерей, мы с любовью будем помнить его за его щедрость, творческий дух и фантастические рассказы. За пределами семьи его также хорошо помнят за его многолетнюю карьеру на телевидении и в театре, где он восхищал публику всех возрастов. Это доставило ему огромную радость, и мы знаем, что его наследие сохранится», — говорится в заявлении семьи актера в соцсети Х.

Франклин поступил в Королевскую академию драматического искусства в 1963 году, и его первая профессиональная актерская работа была в театре Century.

Прорывным для актера проектом стал сериал «Перекресток» 1969 года. Два года спустя он сыграл в «Докторе Кто» капитана Майка Йейтса.

Франклин также появился в фильмах «Семерка Блейка» и «Сердцебиение», а также сыграл инженера Звезды Смерти Сирро Аргонна в фильме 2016 года «Звездные войны: Изгой-один».