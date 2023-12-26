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Орешкин заявил о «каннибализации» США европейской экономики

Орешкин: экономика России стала крупнейшей в Европе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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США, как только закончат «каннибализацию» своих европейских партнеров и убьют их химическую, автомобильную и другие отрасли, сфокусируются на азиатских партнерах. Об этом заявил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт» 26 декабря.

«Действительно, сейчас важнейший вопрос для лидирующих игроков: какой будет расстановка сил на растущих рынках. США, как только закончат «каннибализацию» своих европейских партнеров, убив европейскую химию, автомобилестроение и другие отрасли, то есть когда этот источник роста для них закончится, сконцентрируются на азиатских рынках», — заявил он.

Кроме того, говоря о перспективах мировой экономики, Орешкин отметил нарастающую неустойчивость стран Глобального Севера и продолжение набора мощи странами Востока и Юга.

«Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», — заявил он.

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Ранее, 10 декабря, политолог Владимир Киреев заявил, что слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о вине России в прекращении поставок газа в страны Евросоюза (ЕС) является попыткой переложить ответственность с немецких властей. Он отметил, что Германия с 1945 года находится под тотальным контролем США, в связи с чем немецкие политики привыкли реализовывать указания из Вашингтона.

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии», член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата Штеффен Котре 21 октября заявил, что нынешние поставки газа обходятся ФРГ гораздо дороже, чем во времена, когда Германия платила за российское топливо. По словам депутата АдГ, сейчас Германия переплачивает в «три-четыре раза» больше за поставки даже при условии, что добытый методом фрекинга из Соединенных Штатов газ не соответствует экологическим стандартам ФРГ.

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