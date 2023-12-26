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В Единой биометрической системе хранятся десятки миллионов образцов лиц и голосов россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сейчас в Единую биометрическую систему (ЕБС) переданы десятки миллионов биометрических образцов россиян. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. По его словам, в день база пополняется темпами в несколько тысяч образцов.

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«Чаще всего сдают подтвержденную биометрию — для ее регистрации нужно идти в банк. На втором месте по популярности упрощенная, которую можно сдать в приложении», — заявил Поволоцкий.

К ЕБС предъявляются самые жесткие требования информационной безопасности — этому вопросу уделяется большое внимание, отметил глава ЦБТ. Только в этом году вышло четыре нормативных акта, описывающих модели угроз и атаки, ведется постоянный поиск уязвимостей ЕБС.

Помимо того, 12 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий значительное повышение штрафов за неправомерное использование биометрических данных (до 1 млн рублей).

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:

«В систему переданы данные десятков миллионов россиян»

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