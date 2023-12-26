Услугами «серых» грузоперевозчиков пользовался крупный иностранный и российский бизнес

Свыше 100 иностранных компаний, среди которых Сoca-Cola, Nestle, PepsiCo, OBI, IKEA, а также крупные российские игроки «Технониколь», «Черкизово» пользовались услугами грузоперевозчиков, которые с помощью «серых» схем уходили от налогов. Обналичивали деньги они через фирмы-однодневки. Это нанесло урон бюджету как минимум на 10 млрд рублей, однако эксперты полагают, что сумма может быть выше. С арбитражными делами, которые они проиграли Федеральной налоговой службе (ФНС) с 2020 по 2023 год, ознакомились «Известия».

Проблему признают в Минтрансе.



«Министерство в настоящее время ведет анализ предложений по созданию на рынке автомобильных грузовых перевозок комфортных условий для работы перевозчиков, в том числе созданию механизма защиты от недобросовестной конкуренции, а также повышению прозрачности деятельности перевозчиков», — сообщили «Известиям» в пресс-службе.



Все нарушители действовали практически по одному сценарию. Получив заказ от крупного бизнеса, экспедиторы использовали подконтрольные небольшие фирмы-однодневки (так называемые технические компании), которые имели льготные режимы налогообложения и незаконно уменьшали выплаты по НДС и налогу на прибыль.

Как правило, на момент налоговой проверки они уже были исключены из ЕГРЮЛ как недействующие, в некоторых случаях в отношении них была запущена процедура банкротства.



Кроме того, зачастую по адресам госрегистрации они не располагались и не имели штатных водителей и транспортных средств для перевозки грузов. После выявления этой информации налоговая служба делала доначисления налогов и отстаивала свои решения в арбитражных судах.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Повезли кому-то: грузоперевозчиков уличили в массовом уходе от налогов