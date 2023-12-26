WSJ рассказала об опасениях США по поводу использования Китаем ИИ для сбора данных

США опасаются, что Китай использует искусственный интеллект (ИИ) для сбора данных американских граждан. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание утверждает, что многие американские ведомства полагают, что Китай может использовать ИИ для сбора и хранения данных на американцев в масштабах, которые не были возможны никогда прежде. По данным газеты, в октябре директор ФБР и главы западных разведывательных ведомств обсуждали этот вопрос, который в последнее время встал как никогда остро.

США считают, что с помощью собранных данных Китай следит за должностными лицами американской администрации и выявляет шпионов.

10 сентября в Великобритании задержали помощника депутата государственного парламента, которого подозревают в шпионаже в пользу Китая. По информации The Times, задержанный — британец, который в течение последних нескольких лет работал в парламенте с депутатами по вопросам международной политики, в том числе отношений с Пекином. Ранее он жил и работал в Китае, поэтому спецслужбы опасаются, что именно там его и могли завербовать как агента.

2 июня в китайском МИДе заявили, что Китай озабочен сообщениями о слежке американских спецслужб за иностранными дипломатами в России с помощью iPhone. В Пекине добавили, что США в течение многих лет, полагаясь на свои технологические преимущества, без разбора осуществляли прослушивание и слежку по всему миру.