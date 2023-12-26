Минимум 160 человек погибли в Нигерии после нападения боевиков

В результате нападений вооруженных группировок на территории центральной Нигерии в течение трех дней погибли не менее 160 человек. Об этом сообщили на телеканале TV5Monde в понедельник, 25 декабря.

По информации телеканала, нападения происходили в населенных пунктах, расположенных в штате Плато.

«Военные действия, начавшиеся в субботу, продолжились в понедельник утром», — рассказал президент правительственного совета города Боккос Мондей Касса.

По его словам, в субботу, 23 декабря, было обнаружено по меньшей мере 113 тел местных жителей, погибших от рук нападавших. К понедельнику число жертв достигло 160.

Кроме того, по словам Касса, свыше 300 человек доставлены в больницы в Боккосе, Джосе и Баркин-Лади с ранениями разной степени тяжести. Нападению подверглись около 20 деревень штата. Как рассказал президент правительственного совета Боккоса, атаки группировок были скоординированы между собой.

«Правительство будет принимать активные меры для пресечения продолжающихся нападений на невинных граждан», — заявил Гьянг Бере, представитель губернатора штата Плато.

Как подчеркнули в издании, население северо-западных и центральных регионов Нигерии периодически подвергается нападениям джихадистских преступных группировок, которые грабят деревни, убивают или похищают местных жителей.

Ранее, 13 мая, нападение джихадистской группировки на мирных жителей деревни Юлу на северо-западе Буркина-Фасо унесло жизни 33 человек. По данным агентства AFP, атакующие передвигались на мотоциклах, были хорошо вооружены и вели беспорядочный огонь.