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Депутат рады признал замедленные темпы проведения мобилизации на Украине

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Фото: соцсети
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Темпы мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметно снизились за последнее время, сообщает 25 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко.

«Мы должны понять, что на место срочников, поскольку министерство обороны Украины планирует отменить срочную службу, должны прийти мобилизованные. Государству нужно будет набирать мобилизованных в соответствии с количеством уволенных срочников. Это может стать большой проблемой, потому что мобилизация в последнее время существенно замедлилась», ― приводит слова депутата агентство «Укринформ».

Кроме того, отметил собеседник украинского информагентства, разработка законопроекта о мобилизации учитывает вопрос об увольнении срочников, призванных в ряды ВСУ до начала активной фазы конфликта.

«Думаю, мы можем столкнуться с тем, что мы будем не боевые подразделения пополнять или формировать, а просто ставить людей на места срочников, которые в большинстве своем выполняли задачи по охране объектов в тыловых частях. Нам нужно будет набрать людей, чтобы они просто выполняли роль срочников, которых планируют демобилизовать», ― прокомментировал Костенко.

Депутат отдельно подчеркнул, что львиная доля солдат на срочной службе не хотят становиться контрактными военнослужащими, поскольку они будут вынуждены находиться в рядах ВСУ на протяжении всего срока действия контракта.

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22 декабря министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что страна готова заняться поиском и выдачей Украине находящихся в эстонском государстве украинцев мобилизационного возраста.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 21 декабря заявил, что украинцы в возрасте от 25 до 60 лет, которые в настоящее время проживают в Германии и годны к военной службе, должны в 2024 году вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции рассказал о предложении военных в связи с неудачами на фронте призвать еще около 500 тыс. человек. Точную цифру он не подтвердил, так как в стране нет понимания по вопросу ротаций военных и отпусков для действующих военнослужащих.

Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в феврале 2022 года. Тогда же на Украине было объявлено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

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