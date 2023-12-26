Режим ЧС ввели в четырех районах Ярославской области из-за обрыва ЛЭП после снегопада

В четырех районах Ярославской области был объявлен режим ЧС из-за сложной ситуации с электросетями после снегопада. Мокрый снег, налипший на провода, привел к их обрыву, сообщил 25 декабря губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сначала режим ЧС был введен в городском округе Переславль-Залесский, а позже — в Большесельском, Борисоглебском и Угличском районах. По словам главы региона, главная причина — несвоевременная расчистка просек линий электропередачи (ЛЭП) и прошедший сильный снегопад.

«Мы совместно с МЧС, «Россетями» и администрациями районов стараемся нормализовать ситуацию в самые кратчайшие сроки. Энергетики работают над восстановлением в круглосуточном режиме», — подчеркнул Евраев.

Ранее, 15 декабря, сообщалось, что более 3,5 тыс. жителей Псковской области остались без электроснабжения после аварий из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных штормом «Ваня». Больше всего отключений было зафиксировано в Пустошкинском, Печорском и Невельском районах.

Позже сообщили, что энергетики восстановили 2,3 тыс. км ЛЭП после снегопада, работы велись круглосуточно.