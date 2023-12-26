Гуманитарный конвой ВОЗ разграбили по пути в больницы Газы

Гуманитарный конвой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 23 декабря был разграблен в секторе Газа голодающими местными жителями. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщили на странице организации в соцсети Х.

«Продукты питания и вода, доставленные в две больницы на севере Газы 23 декабря, были насильственно отобраны людьми, отчаянно нуждавшимися в еде», — цитирует ВОЗ слова регионального директора организации по Восточному Средиземноморью Ахмеда Аль-Мандхари.

Он добавил, что уровень голода и отчаяния в Газе достигает катастрофического уровня.

Ранее, 4 декабря, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что зарегистрировала с 7 октября не менее 203 атак по медицинским объектам в секторе Газа. Целью обстрелов стали больницы, поликлиники, кареты скорой помощи и машины медработников.

До этого, 13 ноября, стало известно, что в секторе Газа в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

30 октября ВОЗ сообщила о невозможности эвакуировать пациентов больниц из зоны боевых действий и призвала к немедленному прекращению огня в Газе. Отмечалось, что больницы переполнены пациентами с тяжелыми травмами, при этом поток пострадавших не прекращался.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.