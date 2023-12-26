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Военный политолог Михайлов объяснил стратегическое значение взятия Марьинки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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Взятие Марьинки под контроль Вооруженными силами (ВС) РФ решило две задачи: сократило количество обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) по мирным жителям Донецка, а также вывело российскую группировку «на оперативный простор» и дало возможность проведения наступательных действий. Об этом 25 декабря рассказал в интервью «Известиям» военный политолог Александр Михайлов.

«Взятие под контроль этого крупного укрепрайона позволяет, во-первых, значительно обезопасить жителей Донецка и ближайших поселков и сел, по которым продолжали в течение 21–22 месяцев практически ежедневно бить тяжелыми боеприпасами крупных калибров», — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Михайлова, благодаря взятию Марьинки открывается юго-западное направление. Выйдя на «оперативный простор», ВС РФ получат возможность вести наступательные действия и «взять в большой котел» крупное соединение украинских боевиков.

«После освобождения Марьинки там впереди еще будет очень крупный и сложный укрепрайон, состоящий из большого количества опорных пунктов, который, собственно, представляет собой сейчас Авдеевка. Там тоже хватает подземных бетонных коммуникаций, очень много техники», — заметил политолог.

Он предположил, что Авдеевка должна стать следующей целью российской группировки. Если взятие ее под контроль произойдет в ближайшее время, то Донецк практически полностью освободится от угрозы постоянных артиллерийских обстрелов, подчеркнул Михайлов.

Взяли и сделали: как освобождение Марьинки повлияет на ход СВО
Противника отодвинули от Донецка, но снять угрозу обстрелов может лишь дальнейшее успешное наступление, отмечают эксперты

Ранее в этот день министр обороны РФ доложил президенту о полном освобождении российскими силами Марьинки. Контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В частности, открывается выход на Курахово — важный транспортный узел.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, со взятием Марьинки российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор.

Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки Вооруженными силами РФ символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, назвал освобождение населенного пункта знаковым событием.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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