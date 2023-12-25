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Посол РФ в Сербии отметил настроенность Вучича придерживаться прежней политики

Посол России Боцан-Харченко: Вучич считает, что все его планы и позиции сохранятся
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Фото: РЕН ТВ
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Сербия должна вернуться к нормальной, стабильной жизни, как было до сих пор, а для этого должны быть объявлены официальные результаты парламентских выборов, созданы соответствующие институты, отметил в беседе с «Известиями» 25 декабря посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.

Российский посол сообщил, что президент Сербии уверенно смотрит вперед исходя из того, что в Сербии в целом стабильность сохраняется. Он подчеркнул, что ситуация в стране не подорвана и происходящее в Белграде, — это далеко не вся Сербия, да и в ее столице — лишь очаги недовольных.

«Ни о какой революции и народном восстании речь идти не может. Он базируется на том, что все его планы и позиции базируются на суверенитете Сербии, они остаются и сохраняются и будут основой для дальнейшей работы, для внутренней и внешней политики государства, в том числе для развития российско-сербских отношений», — сказал Боцан-Харченко.

Относительно развернувшихся в Белграде протестов Александр Вучич придерживается позиции о необходимости оставаться в правовом конституционном поле, добавил посол РФ в Сербии.

«Нельзя позволить подорвать конституционный порядок, результаты выборов должны быть воплощены после объявление окончательных официальных результатов. По этим итогам должны быть созданы институты власти. Сербия должна вернуться к нормальной, стабильной жизни, как было до сих пор», — резюмировал российский дипломат.

Протесты в Сербии на фоне парламентских выборов. Главное

Ранее в этот день Александр Боцан-Харченко заявил, что западные государства в Сербии действуют по известным «схемам и лекалам». В частности Запад запустил знакомую уже схему подрыва внутренней стабильности страны, однако прозападные силы в таких действиях проигрывают.

Также российский посол отметил, что протесты в Сербии получают поддержку извне, их участники планировали ослабить власть президента Александра Вучича после выборов. По словам Боцан-Харченко, эти протесты, а элемент насилия действительно идет по нарастающей, спланированы, организованы и сейчас проводятся по технологиям, принципам и схемам так называемых майданных революций.

Беспорядки перед администрацией Белграда начались в воскресенье, 24 декабря. Протестующие, не согласные с итогами прошедших 17 декабря парламентских выборов, окружили здание администрации, поднялись на ступени и пытались сломать двери.

Президент Сербии заявил, что насильственной смены власти в государстве не будет. Он подчеркнул, что в Сербии власть сменяется на выборах, это демократическая страна и она останется такой в будущем.

По итогам парламентских выборов Вучич 18 декабря заявил о получении коалицией правящей Сербской прогрессивной партии абсолютного большинства в парламенте — она набрала более 47% голосов.

После этого в Белграде протестующие блокировали центральные улицы и окружили правительственные здания с требованием отменить результаты прошедших выборов. Они обвинили власти в фальсификациях, организаторами протестов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции. В результате к ответственности за участие в беспорядках было привлечено 38 человек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя «Известиям» ситуацию, указала на попытки коллективного Запада раскачать ситуацию в стране, используя техники «майданных переворотов». Она назвала следование конституции страны, а также уважение к выбору сербского народа единственно возможной реакцией в данной ситуации.

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