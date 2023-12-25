В Краснодарском крае девятилетний мальчик упал в оставленную дорожниками яму

Девятилетний мальчик из Краснодарского края упал в дорожную яму, оставленную после ремонта уличного освещения. По факту происшествия организована проверка, сообщает 25 декабря региональная прокуратура в Telegram-канале.

Инцидент произошел в Геймановской станице Тбилисского района. Отмечается, что ребенок упал в яму без ограждения, оставленную после ремонта уличного освещения, которая находилась на обочине дороги. Несовершеннолетнему не удалось самостоятельно выбраться, ему помогли местные жители вместе с медиками из бригады скорой помощи.

«В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) органов местного самоуправления, дорожных служб, организаций, проводящих работы», ― заявили в ведомстве.

Ранее, 19 декабря, наледь со снегом упала на 13-летнего подростка с крыши школы № 52 в Липецке. Снежная масса рухнула на ученика седьмого класса около девяти утра. Отмечается, что возле учебного заведения возможные места схода снега с крыши были отмечены сигнальной лентой, но ученик проигнорировал это. Подросток не пострадал.