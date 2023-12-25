Мужчина на электросамокате сбил пенсионерку в Кронштадте и скрылся
Мужчина на электросамокате сбил пенсионерку в Кронштадте, а после уехал с места происшествия. Об этом в понедельник, 25 декабря, стало известно телеканалу «78».
Инцидент произошёл вечером 10 июня на Широкой улице. 35-летний местный житель на полном ходу врезался в 71-летнюю женщину и повалил ее с ног. Испугавшись ответственности, самокатчик оставил женщину лежать на асфальте и скрылся.
Пострадавшую увезли в больницу, где у нее диагностировали закрытый перелом шейки плеча.
Мужчину задержали. В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». В ходе дознания фигурант компенсировал женщине причинённый материальный вред. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что с начала 2023 года количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло на 216%.