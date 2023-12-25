В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

В Крыму из-за сильного ветра объявлено штормовое предупреждение, которое продлится до среды, 27 декабря. Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 25 декабря, ночью и утром 26 декабря в южных районах Крыма и в горах ожидается усиление северо-западного ветра до 20-25 м/с», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По шкале Бофорта, принятой Всемирной метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра, скорость ветра 24,5-28,4 м/с — сильный шторм, при котором возможны повреждения зданий и поломка деревьев.

Ранее, 23 декабря, в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий на запасной аэродром ушли 19 самолетов. Также в связи с уходами воздушных судов на запасные аэродромы были задержаны вылеты, запланированные из Сочи этими бортами. Пассажирам с длительными задержками вылета авиакомпаниями были предоставлены размещение в гостинице, питание и вода.