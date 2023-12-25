Дело возбудили по факту контрабанды леса на 62 млн рублей в Приангарье
В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту контрабанды леса на сумму, превышающую 62 млн рублей. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Установлено, что в период с февраля по октябрь 2014 года участники внешнеэкономической деятельности путем предоставления в таможенный орган документов, содержащих недостоверные сведения о происхождении древесины, незаконно экспортировали более 10 тыс. куб. м лесоматериалов», — говорится в сообщении.
Как уточняет ИА IrkutskMedia, речь идет о древесине хвойных пород. Общая стоимость незаконно экспортированного леса превысила 62 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, организованной группой». Ход и результаты расследования находятся на контроле транспортной прокуратуры.
В конце весны 2023 года Тайшетский городской суд в Иркутской области вынес решение по делу о контрабанде леса стоимостью более 55 млн рублей участниками организованной группы. Организатор получил 8,5 года колонии, еще один участник группы — 7,5 года тюрьмы.