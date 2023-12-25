Израильская марка кофе отказалась от слова «турецкий» на упаковках

Израильский производитель кофе Strauss решил временно отказаться от слова «турецкий» на пачках кофе после общественной критики. Как сообщает 25 декабря газета The Times of Israel, на упаковке линии Elite с обновленным дизайном вместо этого появились израильский флаг и патриотические лозунги «поколение победы», «вместе сильнее» и другие.

СМИ отмечает, что марка кофе «никак не связана с Турцией» и пользуется популярностью у покупателей уже десятки лет. И тем не менее маркетинговый ход был сразу же одобрен пользователями в интернете.

По словам директора фирмы Ави Лауфера, зерна, используемые для кофе, действительно поставляются не из Турции, а из Бразилии и других стран. Новая упаковка должна поднять морально дух воюющих в секторе Газа солдат. Однако такие пачки будут в продаже только какой-то период времени, при этом старый вариант дизайна также остается доступен.

Ранее, 17 октября, Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал израильтянам, которые находились в тот момент в Турции, покинуть страну в срочном порядке на фоне войне с сектором Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 декабря заявил, что Анкара готова взять на себя любую ответственность для урегулирования конфликта в секторе Газа. Эрдоган подчеркнул, что совершаемое Израилем в Газе насилие представляет собой преступление против человечности. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. До этого, 28 ноября, Эрдоган в ходе разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем также заявил о необходимости привлечь Израиль к уголовной ответственности за действия в Газе.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.