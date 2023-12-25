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Израильская марка кофе отказалась от слова «турецкий» на упаковках

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ji Chunpeng
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Израильский производитель кофе Strauss решил временно отказаться от слова «турецкий» на пачках кофе после общественной критики. Как сообщает 25 декабря газета The Times of Israel, на упаковке линии Elite с обновленным дизайном вместо этого появились израильский флаг и патриотические лозунги «поколение победы», «вместе сильнее» и другие.

СМИ отмечает, что марка кофе «никак не связана с Турцией» и пользуется популярностью у покупателей уже десятки лет. И тем не менее маркетинговый ход был сразу же одобрен пользователями в интернете.

По словам директора фирмы Ави Лауфера, зерна, используемые для кофе, действительно поставляются не из Турции, а из Бразилии и других стран. Новая упаковка должна поднять морально дух воюющих в секторе Газа солдат. Однако такие пачки будут в продаже только какой-то период времени, при этом старый вариант дизайна также остается доступен.

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Ранее, 17 октября, Совет национальной безопасности Израиля рекомендовал израильтянам, которые находились в тот момент в Турции, покинуть страну в срочном порядке на фоне войне с сектором Газа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 декабря заявил, что Анкара готова взять на себя любую ответственность для урегулирования конфликта в секторе Газа. Эрдоган подчеркнул, что совершаемое Израилем в Газе насилие представляет собой преступление против человечности. По его словам, виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с международным правом. До этого, 28 ноября, Эрдоган в ходе разговора с генсеком ООН Антониу Гутерришем также заявил о необходимости привлечь Израиль к уголовной ответственности за действия в Газе.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы намерены вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от данных условий.

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