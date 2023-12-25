Житель Орла стал фигурантом уголовного дела за угон машины родственника

Житель Орла решил прокатиться на автомобиле родственника без его ведома и стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в угоне транспортного средства, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в понедельник, 25 декабря.

В отдел МВД «Орловский» обратился с заявлением местный житель. Мужчина рассказала, что у него пропал автомобиль «ВАЗ-2110», который был припаркован неподалеку от частного дома.

Правоохранители провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых сначала обнаружили брошенную отечественную легковушку с механическими повреждениями, а затем установили личность подозреваемого. Им оказался родственник потерпевшего — мужчина 1993 года рождения.

По словам злоумышленника, он взял ключи из кармана куртки матери заявителя и решил прокатиться на авто. Во время езды он не справился с управлением и наехал на препятствие, пишет InfoOrel.ru.

Машину вернули законному владельцу. В отношении угонщика возбудили уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Расследование продолжается.

Ранее «Известия» писали, какие автомобили вызывают наибольшее подозрение у сотрудников Госавтоинспекции. У подобных машин есть большие шансы отправки на экспертизу, что обернется неизбежными расходами для их владельцев.