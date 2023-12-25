Три человека погибли при пожаре в частном гараже в Якутии
В Томпонском районе Якутии в результате пожара в частном гараже погибли три человека. Об этом сообщают республиканские ГУ МЧС и прокуратура.
Пожар произошел вечером 25 декабря в поселке Хандыга. На улице Петра Алексеева загорелся частный деревянный гараж площадью 48 кв. м, пишет ИА YakutiaMedia.
После локализации возгорания спасатели обнаружили на месте тела трех мужчин 1962, 1965 и 1968 годов рождения. По факту их гибели районная прокуратура организовала проверку.
В тушении были задействованы 15 человек личного состава и три единицы техники республиканской пожарной охраны. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.
25 декабря в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 2023 году на территории страны произошло 350 тыс. пожаров, которые унесли жизни 7,2 тыс. человек. При этом более 26 тыс. были спасены из огня.