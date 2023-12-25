Реклама
Прямой эфир
Экономика
Путин спрогнозировал рост ВВП России на 3,5% по итогам года
Мир
Лукашенко заявил об осознании Зеленским необходимости договориться с РФ
Мир
Лукашенко назвал Борреля не имеющим отношения к политике человеком
Авто
Путин освободил новые регионы от обязательного ОСАГО еще на год
Мир
Рогов допустил создание на Украине подземных военных производств
Экономика
Путин оценил долю торговли в нацвалюте между странами ЕАЭС в более 90%
Происшествия
В Нижнем Новгороде подросток принес в школу игрушечный пистолет и нож
Экономика
Участники СВО смогут обратиться за кредитными каникулами до конца 2024 года
Армия
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Мир
Украинец рассказал о повышении цен на нелегальный выезд из страны на 300%
Мир
Священник назвал неуместной провокацией «однополый» рождественский вертеп в Италии
Мир
Студенты в Белграде в рамках акции протеста перекрыли центральную улицу
Общество
В Назрани прошел новогодний спектакль для детей из 350 семей участников СВО
Общество
Правоохранительные органы начали проверку видео с вечеринки Блиновской
Экономика
Путин в шутку попросил Лукашенко поставить в РФ куриные яйца

Три человека погибли при пожаре в частном гараже в Якутии

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томпонском районе Якутии в результате пожара в частном гараже погибли три человека. Об этом сообщают республиканские ГУ МЧС и прокуратура.

Пожар произошел вечером 25 декабря в поселке Хандыга. На улице Петра Алексеева загорелся частный деревянный гараж площадью 48 кв. м, пишет ИА YakutiaMedia.

После локализации возгорания спасатели обнаружили на месте тела трех мужчин 1962, 1965 и 1968 годов рождения. По факту их гибели районная прокуратура организовала проверку.

В тушении были задействованы 15 человек личного состава и три единицы техники республиканской пожарной охраны. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

25 декабря в пресс-службе МЧС РФ сообщили, что в 2023 году на территории страны произошло 350 тыс. пожаров, которые унесли жизни 7,2 тыс. человек. При этом более 26 тыс. были спасены из огня.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023