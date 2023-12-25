Суд обязал треш-стримеров Гобзавра и Людмурика удалить скандальные видео

В Челябинске суд вынес решение по делу семьи треш-стримеров Андрея Яшина и его матери Людмилы, известных в Сети под псевдонимами Гобзавр и Людмурик. Заседание состоялось в понедельник, 25 декабря. В подробностях дела разбиралась корреспондент «Известий» Екатерина Лихоманова.

Мать и сын из Челябинска получили известность, распивая алкоголь на камеру и творя бесчинства, выполняя пожелания своих подписчиков за деньги. На провокационные видео много раз жаловались пользователи интернета, шокированные контентом.

При этом сам Яшин считает, что ничего предосудительного они с матерью не делали.

«Кто-то нас подписывает к треш-стримерам. Мы не треш-стримеры. Мы обычные стримеры. Мы на камеру с моей мамой читаем шутки, анекдоты», — заявил он.

На деле же в своих прямых эфирах блогеры далеко не шутили, а вели себя развязно и даже шокирующе. Например, во время одного из стримов сын на камеру избивал свою мать, после чего мирился с ней, целуясь в губы.

После многочисленных обращений недовольных пользователей сотрудники прокуратуры изучили контент стримеров и приняли решение, что он недопустим, и направили иск в суд.

«В результате вмешательства прокуратуры района часть материалов удалены из сети интернет. Доступ к остальным видеоматериалам ограничен от несовершеннолетних пользователей», — сообщила помощник прокурора Советского района Челябинска Татьяна Поздеева.

Ранее, 7 декабря, в Госдуму внесли пакет проектов об административной и уголовной ответственности за треш-стримы. Помимо этого, из-за треш-стримеров будет усилена уголовная ответственность за совершение 10 преступлений, ведь зрителями таких трансляций чаще всего становятся люди с несформировавшейся психикой и дети. Кроме того, вводится дополнительное наказание — лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности. Это позволит ограничить доступ в интернет преступникам.

Тогда же сообщалось, что в Госдуме обсудят введение ОКВЭД для блогеров, профессия которых может быть отнесена к экономической деятельности.