Оверук назвал доступ к дешевым источникам энергии преимуществом ЕАЭС

У экономики Евразийского экономического союза (ЕАЭС) есть конкурентное преимущество — доступ к более дешевым источникам энергии, о чем сообщил «Известиям» заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук после заседания Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря.

Оверчук ответил на вопрос журналиста Николая Иванова о росте ВВП в России и объяснил, что привело к такому показателю.

«Прежде всего, за счет того, что у наших экономик появилась конкурентное преимущество в виде доступа к более дешевым источникам энергии», — отметил он.

Также Оверчук объяснил, как обстоит экономическая ситуация в странах Запада по сравнению с РФ.

«Мы видим, что происходит в еврозоне, происходит деиндустриализация Германии, которая была промышленным локомотивом Европы. Но это выбор правительства Германии, как мы знаем, как говорится, пустить свою страну по пути деградации», — подчеркнул Оверчук.

Вице-премьер, отвечая на вопрос про соглашение о зонах свободной торговли, которое сейчас рассматривается с Египтом, Индонезией, Арабскими Эмиратами, объяснил, что сложно сбалансировать интересы всех стран, но работа продолжается.

«Ведение переговоров, оно, как говорится, требует двоих, а здесь на самом деле требуется не двое, а к двум нужно добавить еще пять стран. Сложность работы состоит как раз в том, чтобы сбалансировать интересы всех пяти [стран]», — сказал он.

Он подчеркнул, что еще рано говорить о сроках соглашения, но ни у кого нет цели «тормозить этот процесс».

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы эти соглашения были подписаны насколько возможно быстрее», — подытожил он.

25 декабря выступая на этом же заседании президент РФ Владимир Путин назвал ЕАЭС состоявшимся авторитетным международным объединением. Он также сообщил, что объем взаимной торговли в ЕАЭС за 10 лет вырос вдвое. Он добавил, что соглашение ЕАЭС с Ираном имеет серьезное значение для укрепления связей союза с одной из крупнейших и развитых экономик региона.

Кроме того, Путин указал на то, что «после вступления соглашения в силу практически все категории товаров, производимых в союзе, получат беспошлинный доступ на обширный иранский рынок — 90 млн человек».

Ранее в этот же день страны — члены ЕАЭС подписали полноформатное соглашение о свободной торговле с Ираном, которое сменит действовавшее с 2019 года временное соглашение. Действующее до настоящего времени временное соглашение о создании зоны свободной торговли между членами ЕАЭС и Ираном было заключено 17 мая 2018 года и вступило в силу с 27 октября 2019 года.