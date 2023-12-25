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Суд арестовал еще девятерых участников вечеринки в московском ТЦ

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Фото: t.me/moscowcourts/2179
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В Москве Лефортовский районный суд отправил под арест девятерых участников скандальной вечеринки в торговом центре «Фэвори». Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции в понедельник, 25 декабря.

«Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и назначил наказания в виде административного ареста на 15 суток», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

При этом там уточнили, что трех женщин отправили под арест сроком на 12 суток. Еще одной фигурантке назначили штраф в размере 2,5 тыс. рублей.

В этот же день сообщалось, что суд арестовал на 15 суток участника откровенной вечеринки в столичном торговом центре «Фэвори» Андрея Журавлева. Его признали виновным по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию представителя власти.

Ранее Telegram-каналы сообщили, что именно Журавлев был одним из организаторов «голой» вечеринки, в которой приняло участие около 30 человек.

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20 декабря другая «голая» вечеринка, которую организовала блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева, также попала в поле зрения правоохранителей. Она состоялась в московском клубе Mutabor. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело. Позднее на мероприятие пришли силовики, однако каких-либо задержаний произведено не было. В ночь на 22 декабря проходил второй день вечеринки в клубе.

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

После мероприятия Лефортовский суд Москвы также арестовал рэпера Николая Васильева, известного под сценическим псевдонимом VACÍO, на 15 суток. Кроме того, молодому человеку назначен штраф в 200 тыс. рублей. Рэперу вменяется административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Арест применен по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Позднее Васильев принес извинения за участие в вечеринке Ивлеевой. На записи рэпер заявил, что никак не поддерживает сторонников ЛГБТ-движения.

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