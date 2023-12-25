Путин разрешил поднять флаг на кораблях «Адмирал Головко» и «Наро-Фоминск»

Президент России Владимир Путин 25 декабря на судостроительном заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге поучаствовал в церемонии подъема флагов на трех новых кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота.

«Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения», — заявил президент.

«В соответствии с морской доктриной мы продолжаем работу по серийному производству и плановым поставкам в ВМФ современных кораблей», — отметил российский лидер.

Военно-морские флаги после разрешения Путина подняли на фрегате «Адмирал Головко», малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин».

Отмечается, что все три корабля успешно прошли государственные испытания и приняты на службу в ВМФ России.

Судостроительный завод «Северная верфь» является одним из крупнейших отечественных предприятий надводного кораблестроения. За столетнюю историю завода здесь построено около 600 кораблей и коммерческих судов.

Президент России прибыл в Санкт-Петербург 25 декабря и провел там рабочую встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

19 декабря главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов заявил о боеготовности всех российских военных флотов. Он подчеркнул, что боеготовность флотов подтверждена и контрольными проверками, и проведением учений, и в первую очередь применением практического оружия. Он сообщил, в частности, что уже в начале года планируется принять в состав Военно-морского флота еще один ледокол, многофункциональные суда, суда снабжения.

Ранее, 11 декабря Путин принял участие в церемонии поднятия флагов на атомных подводных лодках (АПЛ) «Красноярск» и «Император Александр III». Российский лидер разрешил поднять флаги над АПЛ, что ознаменовало принятие судов в состав Военно-морского флота (ВМФ) страны. Тогда же день Путин сообщил о передаче ВМФ РФ еще трех ракетоносцев «Борей-А». Он отметил, что Россия последовательно оснащает свой ВМФ самой современной техникой и вооружением и эта работа по оснащению и дальше будет продолжаться.

До этого, 15 сентября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что до конца 2023 года ВМФ РФ получит 12 надводных и подводных кораблей, в том числе ракетную подводную лодку стратегического назначения «Император Александр III», атомный подводный крейсер «Красноярск», а также фрегат «Адмирал Головко».