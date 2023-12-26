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За полгода к «Russpass. Бизнес» присоединилось более 500 туркомпаний

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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За полгода с момента запуска «Russpass. Бизнес» на портале зарегистрировалось свыше 500 туристических компаний, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

С помощью портала пользователи могут найти новых партнеров, заказать персональную аналитику и уточить актуальные данные в сфере туризма.

«Самый популярный раздел — «Проекты и мероприятия». Он помогает отслеживать основные события города для профессионалов индустрии туризма. Информацию о них могут размещать и сами организаторы, зарегистрированные в системе. С помощью портала уже подано более 1,5 тыс. заявок на участие в разных программах — от образовательных интенсивов до бизнес-миссий в другие регионы и страны», — рассказала Сергунина.

В топе самых популярных событий оказались столичная туристическая премия «Путеводная звезда», первая международная конференция по деловому туризму Meet Global Mice Congress и мероприятия Московского туристического хаба — деловой коммуникационной площадки для представителей туротрасли.

На портале также работает калькулятор для расчета размера грантов в сфере туризма, которые предоставляет город туроператорам и организаторам деловых мероприятий.

Кроме того, для пользователей подготовили аналитические статьи о последних тенденциях в сфере путешествий. Наибольший интерес вызвали материалы, посвященные портрету внутреннего туриста, а также туристическим объектам, где действуют китайские платежные сервисы.

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