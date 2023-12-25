Кардиолог перечислила немедицинские причины развития заболеваний сердца

Врач-кардиолог клиники Тверского ГМУ перечислила немедицинские причины развития сердечных заболеваний.

В беседе с агентством runews24.ru в понедельник, 25 декабря, одной из причин врач назвала упущенное время, а также неправильную диагностику. Нилова пояснила, что иногда пациент с одышкой, отеками, утомляемостью и учащенным сердцебиением — характерными симптомами — ходит от врача к врачу в поисках причин плохого самочувстви. В силу неправильной диагностики долгое время он не может попасть к нужному специалисту и в результате не проходит правильный алгоритм обследования.

Второй причиной кардиолог назвала низкую осведомленность и не настороженность симптомами со стороны врачей также могут привести к развитию заболеваний сердца. Врач может поставить не тот диагноз или сделать это не вовремя.

Третьей причиной развития сердечных заболеваний Нилова назвала халатное отношение самого пациента к собственному самочувствию. Иногда пациенты при наличие указанных симптомов находятся в той стадии болезни, когда уже имеются клинические проявления.

Также Нилова назвала курение, ожирение, артериальную гипертонию и метаболический синдром факторами риска развития сердечных заболеваний, пишет RT. По ее словам, отсрочить развитие недуга позволят регулярное посещение врача и здоровый образ жизни, отмечает телеканал «360».

19 декабря врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев предупредил об опасности приема корвалола и валокордина при сердечных заболеваниях. Конев выразил мнение, что эти препараты следует запретить к продаже, поскольку фенобарбитал, который входит в их состав, обладает большим количеством побочных эффектов. Он подчеркнул, что в основе этих препаратов снотворные и седативные компоненты, не оказывающие никакого влияния на сосуды сердца.