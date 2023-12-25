Мужчина пострадал при столкновении трех большегрузов на Р-255 в Приангарье
В Нижнеудинском районе Иркутской области в результате столкновения трех многотонных грузовиков пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Авария произошла 25 декабря на 1290-м км федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Предварительно установлено, что водитель грузовика Volvo не справился с управлением, полуприцеп большегруза занесло и выбросило на встречную полосу, где в него врезался тягач Freightliner.
От удара из полуприцепа Volvo высыпались коробки с грецкими орехами. После этого в фуру врезался следовавший за ней грузовик Mercedes, пишет ИА IrkutskMedia.
В результате ДТП пострадал водитель Freightliner. С различными травмами мужчину доставили в Нижнеудинскую районную больницу.
Накануне смертельное ДТП произошло на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Погибли водители двух грузовиков.