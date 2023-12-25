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В МГУ приняли противоэпидемические меры из-за регистрации случая кори у студента

Роспотребнадзор: в МГУ зафиксировали случай заболевания студента корью
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В Московском государственном университете имени Ломоносова проводятся противоэпидемические мероприятия из-за регистрации случая кори у студента. Об этом «Известиям» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Москве в понедельник, 25 декабря.

Там отметили, что в связи с регистрацией случая кори у студента 2-го курса юридического факультета МГУ незамедлительно начато эпидемиологическое расследование.

Как уточняется, руководству университета выдано предписание о проведении комплекса противоэпидемических мероприятий в данном учебном корпусе, в том числе на ограничение очного посещения вуза студентами, преподавателями, персоналом, ранее не привитыми или не имеющими сведений о вакцинации против кори или ранее перенесенном заболевании.

Сообщается также, что руководство МГУ приняло решение о переводе студентов, обучающихся в указанном корпусе, на дистанционное обучение. Как отметила «Газета.Ru», удаленное обучение отправленных на карантин студентов продлится до 11 января.

Организация и проведение противоэпидемических мероприятий в МГУ им. М.В. Ломоносова находятся на контроле столичного управления Роспотребнадзора, добавили в ведомстве.

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До этого, 12 декабря, сообщалось, что резкий рост выявленных случаев заболевания корью отмечается в Санкт-Петербурге. На тот момент в городе было лабораторно подтверждено и зарегистрировано 150 случаев, из них на детей приходится 56%.

В конце ноября заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта член-корреспондент РАН Петр Чумаков рассказал на пресс-конференции в МИЦ «Известия», почему наблюдается рост заболеваемости корью в России. По словам специалиста, рост заболеваемости отмечается из-за ослабшего коллективного иммунитета.

Он указал на то, что в последнее время появились лица, которые не вакцинировались и неустойчивы к вирусам кори. Кроме того, добавил Чумаков, возможно, этому способствовала миграция из других стран.

Ранее, в начале сентября, вспышка кори была зафиксирована в Арзамасском районе Нижегородской области, заболели 93 человека, о чем сообщал региональный Роспотребнадзор.

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