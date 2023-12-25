Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП в Иркутской области
В Черемховском районе Иркутской области в результате столкновения легковых авто погиб человек, еще пятеро, в том числе ребенок, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Авария произошла 25 декабря на 5-м км автодороги «Южный подъезд к городу Черемхово». По предварительным данным, автомобиль Toyota Corolla по касательной столкнулся со встречным Nissan Wingroad, после чего выехал на встречку и врезался в Toyota Corolla Axio.
В результате ДТП 24-летний водитель первой Toyota погиб. Пострадали водитель второй Toyota и четыре его пассажира, в том числе шестилетняя девочка. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу, уточняет ИА IrkutskMedia.
По факту смертельной автокатастрофы организована проверка. Все обстоятельства устанавливаются.
Накануне смертельное ДТП произошло на участке трассы Р-255 «Сибирь» в Кемеровской области. Погибли водители двух грузовиков.