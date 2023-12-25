Корреспондент «Известий» из Марьинки рассказал о значении освобождения города

Марьинка была одним из самых сильных укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которого можно было вести обстрелы Донецка даже из крупнокалиберных пулеметов. Военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин в понедельник, 25 декабря, рассказал подробнее с места исторических событий о значении взятия населенного пункта.

Отмечается, что почти 10 лет Марьинка находилась под контролем ВСУ, превратившись в «неприступную крепость». С начала специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года подразделения Донецкого 1-го армейского корпуса и Вооруженных сил (ВС) России начали штурм Марьинки, с ходу заняв примерно 20% ее территории, после пришлось пробиваться больше года.

Главные герои здесь — пехота и танкисты, которые прямой наводкой разносили опорные пункты украинцев. Многие из участников боевых действий несколько раз горели в танках, но возвращались в строй и продолжали свое участие в операции.

«Врывался в ротный опорный пункт на танке, был подбит. Машина была технически неисправна, эвакуировали экипажем, четыре часа находились в окружении. Потом вызвал огонь артиллерии на себя и вывел экипаж без одной царапины», — поделился командир танкового батальона Александр Трошин.

Именно Трошину президент России Владимир Путин поручил присвоить звание майора и поручил министру обороны страны Сергею Шойгу представить предложения по остальным участникам взятия города. По словам президента, все они достойны государственных наград.

Значение такой победы сложно переоценить: гарнизон неприступной крепости пал. Сейчас это создает угрозу украинской армии на флангах, открывает путь военным РФ к крупному транспортному узлу в Курахово и значительно отодвигает линию фронта от Донецка.

Ранее в этот день министр обороны РФ доложил президенту о полном освобождении российскими силами Марьинки. Контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В частности, открывается выход на Курахово — важный транспортный узел.

Как отметил Путин, со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения ВСУ от Донецка, освобождение города позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор.

Политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки Вооруженными силами РФ символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик. Ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, в свою очередь, назвал освобождение населенного пункта знаковым событием.

С 2014 года вооруженные формирования Украины превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же создали две линии обороны с большим количеством артиллерии.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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