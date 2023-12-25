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Сюжет:

Лукашенко назвал Борреля не имеющим отношения к политике человеком

Лукашенко: Боррель ничего не понимает в политике, предрекая конфликт РФ и ЕС
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который призвал готовиться к «затяжному конфликту» России и ЕС, ничего не понимает в политике и попросту говорит «дурь». Об этом 25 декабря заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, принимающий участие в заседании лидеров Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге.

«Это дурь! Это человек дурной просто, понимаете, он дурак! Он к политике не имеет отношения! Если бы он умный был, он бы подумал, так, по-хозяйски», — цитирует его БелТА в Telegram.

Как добавил глава республики, ни россияне, ни белорусы воевать с ЕС не стремятся.

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Ранее, 24 декабря, глава дипломатии ЕС в интервью газете The Guardian назвал РФ великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии, «самой Европе, а не только Украине». Боррель призвал не допустить победы России, для чего, по его мнению, следует мобилизовать все ресурсы Европейского союза.

Комментируя эти слова в беседе с «Известиями» 25 декабря, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий посоветовал Боррелю лучше учить историю. Он напомнил, что Россия никогда ни на кого не нападала и только сумасшедший может такое говорить о РФ.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в беседе с «Известиями», что призыв главы дипломатии ЕС мобилизовать усилия для помощи Украине обусловлен заведомым страхом Евросоюза перед коллапсом в случае проигрыша.

До этого, 20 декабря, Боррель отказался отвечать на вопрос о возможной победе России в конфликте на Украине, назвав сам вопрос неправильным. При этом он признал, что украинская армия не смогла прорвать фронт в ходе контрнаступления. После этого дипломат сделал вывод, что ЕС должен помогать Киеву «еще больше».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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