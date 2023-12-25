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Опрос показал возросший интерес россиян к развитию новых технологий и ИИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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После всплеска в 2021–2022 годах число россиян, активно следящих за новостями науки, снизилось, а в фокусе внимания граждан оказались новые технологии, в частности нейросети и искусственный интеллект (ИИ). Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщают данные опроса, проводимого телеканалом «Наука» и Институтом современных медиа (MOMRI — Modern Media Research Institute).

По данным исследований, проведенных в декабре 2023 года, число жителей РФ, интересующихся современными научными достижениями, составило 56% по сравнению с 68% в тот же период 2022 года. Отмечается, что каждый пятый респондент, отвечая на вопрос про интерес к науке, выбрал вариант «Затрудняюсь ответить».

«Схожая ситуация зафиксирована при ответе на вопрос о том, важно ли для обычных людей, не ученых, быть в курсе достижений современной науки. В декабре 2023 года доля тех, кто утвердительно ответил на этот вопрос, составила 72% по сравнению с рекордными 83% в 2021 и 2022 годах (в 2020 году показатель составлял 78%)», — отмечается в данных опроса.

Также в ходе опроса выяснили, какие научные сферы интересуют россиян больше всего. На первое место вышли темы, связанные с информационными технологиями (ИИ, нейросети, машинное обучение), а также электроника, нанотехнологии. Лидерами прошлых лет были медицина и биология, сейчас они занимают третье место в приоритете граждан. В пятерку самых интересных научных сфер попали психология (32% опрошенных) и исследования, связанные с космосом и авиацией (25%).

Быт или не быт: какие нейросети самые популярные среди россиян
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25 декабря аналитики поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан» поделились с «Известиями», как вырос спрос на технологии на основе искусственного интеллекта среди госкомпаний и госструктур. Выяснилось, что в 2023 году было проведено 235 госзакупок на общую сумму 3 млрд рублей.

Среди пользующихся спросом технологий у госзаказчиков, например, цифровые платформы «Умный город», видеоаналитика дорожной инфраструктуры на основе нейросетей, решения по автоматизации обращения граждан на короткие номера, приобретение камер и объективов машинного зрения, оказание услуг по обработке документов с использованием технологий искусственного интеллекта, системы принятия врачебных решений с применением искусственного интеллекта.

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