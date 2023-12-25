Ликсутов рассказал о новом электробусном маршруте в Москве

После открытия Дома для электробусов «Салтыковка» экологичный электротранспорт начал обслуживание по маршруту 792 на востоке Москвы. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня Мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл третий в столице Дом для электробусов „Салтыковка“. Новый парк сможет обеспечить до 500 горожан новыми рабочими местами рядом с домом со стабильным доходом и социальными гарантиями Правительства Москвы. Мы продолжаем развивать инфраструктуру экологичного наземного транспорта и заменять автобусы на электробусы российского производства, чтобы поездки пассажиров становились еще комфортнее», — сообщил Максим Ликсутов.

По словам заммэра, в рабочие дни москвичи и гости столицы совершают на маршоуте 792 около 7 тыс. поездок в сутки. Ликсутов подчеркнул, что открытие нового Дома для электробусов «Салтыковка» позволит продолжить запускать инновационную технику на городские маршруты. Уже сегодня парк обслуживает 4 электробусных маршрута.

Сегодня в столице уже более 1400 электробусов, экологичный транспорт работает на порядка 120 городских маршрутах почти во всех округах Москвы. По крупнейшему контракту в Европе парки городского перевозчика пополняют инновационные электробусы российского производства, в этом году получили уже более 350 единиц.

Техника обслуживается по контракту жизненного цикла — это означает, что производитель несет полную ответственность за техническую исправность электробусов, а также их своевременный выход на линию.

Новые электробусы поступают не только в современные дома для электробусов, такие как, например, «Красная Пахра», «Митино» или «Салтыковка», но и на существующие эксплуатационные площадки Мосгортранса. Это позволяет продолжить планомерную замену автобусов на экологичные электробусы во всех округах столицы.