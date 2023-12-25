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Ликсутов рассказал о новом электробусном парке «Салтыковка»

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Фото: пресс-служба Дептранса Москвы
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Москва занимает лидирующие позиции среди городов Европы по развитию и использованию общественного электрического транспорта. Об этом заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Москва — лидер по развитию и использованию электротранспорта, город № 1 в Европе по количеству электробусов. Сегодня в столице их стало уже более 1 400, они работают почти на 120 экологичных маршрутах. Третий в городе Дом для электробусов „Салтыковка“ способен обслуживать до 100 электробусов российского производства. В начале 2024 года он обеспечит работу 12 маршрутов. Мы продолжим развивать городской электротранспорт, как поручил Мэр Москвы Сергей Собянин», — рассказал Максим Ликсутов.

Как сообщил заммэра, в рамках развития инфраструктуры на востоке Москвы был окрыт третий Дом для электробусов «Салтыковка». Экологичный транспорт сделает поездки комфортнее для жителей 20 районов Москвы, а также двух городов Московской области. Электробусы будут обеспечивать перевозки пассажиров до почти 20 станций метро, МЦК, D3 и D4.

Сейчас площадка обеспечивает работу четырех электробусных маршрутов. На них совершаются около 22 тыс. поездок в рабочий день. Общая площадь объекта составляет около 3 га, он рассчитан на обслуживание до 100 электробусов большого класса. На территории оборудованы 13 ультрабыстрых зарядных станций с зарядными постами для электробусов. Сервисное обслуживание электробусов обеспечит их производитель ПАО «КАМАЗ». Для комфорта сотрудников в парке есть комнаты отдыха и приема пищи, душевые и раздевалки. Также оборудован современный учебный класс, где работники будут повышать квалификацию.

До конца марта 2024 года число электробусных маршрутов парка достигнет 12, а для местных жителей появятся 500 рабочих мест рядом с домом и социальными гарантиями Правительства Москвы.

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