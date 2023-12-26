В ОК сообщили об увеличении заработка создателей контента соцсети

Создатели контента в соцсети «Одноклассники» в 2023 году только на программах монетизации заработали в три раза больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба соцсети 25 декабря.

Представители ОК заявили, что заработок создателей контента увеличился благодаря увеличению числа групп с качественным контентом. В частности, соцсеть усилила фокус на привлечении и развитии авторов и медиа на платформе, в результате чего число новых групп с качественным контентом в соцсети выросло на 35%, достигнув 95 тыс. сообществ. При этом число групп, которые начали монетизировать контент, увеличилось на 86%, а общий охват групп блогеров и медиа — на 61% по сравнению с 2022 годом.

Наибольший заработок получают авторы и медиа, публикующие контент, который совпадает с интересами пользователей. Наиболее популярные темы — кулинария, путешествия, DIY-контент, образование, книги, а также садоводство.

В настоящее время ОК продолжает привлекать на платформу новых авторов, которые пишут про увлечения, то есть отвечают позиционированию соцсети. В поддержку начинающих создателей качественного контента в ОК работает алгоритм «Молния». Он помогает увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков тем блогерам и медиа, которые регулярно публикуют уникальный и интересный контент.

«Одноклассники» обновили раздел «Увлечения» в конце октября. Соцсеть сделала его полноформатным сервисом с разными видами контента и новыми возможностями для общения. Также появились новые разделы «Вопросы и ответы» и «База знаний». В первом происходит общение пользователей, публикуются мнения экспертов и блогеров. В «Базе знаний» можно найти нужную информацию по ключевым вопросам, связанным с хобби.