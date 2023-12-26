Реклама
Прямой эфир
Мир
Уилан потребовал от Байдена прикладывать больше усилий для его освобождения
Мир
Первые украинские пилоты истребителей F-16 завершили начальную подготовку в Британии
Армия
Бойцы «Ахмата» уничтожили двух наемников ВСУ из Колумбии на артемовском направлении
Армия
Группировка «Восток» сорвала пять попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
СМИ рассказали об участии погибшего генерала КСИР в поставках оружия «Хезболле»
Общество
В семи субъектах РФ потребность в работниках выросла более чем на 50%
Мир
ФБР расследует угрозы в адрес отстранивших Трампа от праймериз судей штата Колорадо
Мир
На Украине выразили беспокойство по поводу российской разработки роев дронов
Мир
СМИ сообщили о создании США «преступной банды» для присвоения активов РФ
Экономика
Проход по биометрии в метро четырех городов РФ планируют к запуску в 2024 году
Экономика
Передача биометрии из банков в ЕБС завершена на 80%
Мир
В защиту Жерара Депардье выступили 50 деятелей культуры Франции
Экономика
Центробанк увидел риски в наращивании госдолга России
Мир
Трамп пожаловался на испорченное «жуликоватым и некомпетентным» Байденом Рождество
Мир
Нетаньяху назвал дерадикализацию палестинцев условием мира в секторе Газа

В ОК сообщили об увеличении заработка создателей контента соцсети

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Создатели контента в соцсети «Одноклассники» в 2023 году только на программах монетизации заработали в три раза больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба соцсети 25 декабря.

Представители ОК заявили, что заработок создателей контента увеличился благодаря увеличению числа групп с качественным контентом. В частности, соцсеть усилила фокус на привлечении и развитии авторов и медиа на платформе, в результате чего число новых групп с качественным контентом в соцсети выросло на 35%, достигнув 95 тыс. сообществ. При этом число групп, которые начали монетизировать контент, увеличилось на 86%, а общий охват групп блогеров и медиа — на 61% по сравнению с 2022 годом.

Наибольший заработок получают авторы и медиа, публикующие контент, который совпадает с интересами пользователей. Наиболее популярные темы — кулинария, путешествия, DIY-контент, образование, книги, а также садоводство.

В настоящее время ОК продолжает привлекать на платформу новых авторов, которые пишут про увлечения, то есть отвечают позиционированию соцсети. В поддержку начинающих создателей качественного контента в ОК работает алгоритм «Молния». Он помогает увеличить охват публикаций и получить первых подписчиков тем блогерам и медиа, которые регулярно публикуют уникальный и интересный контент.

Отцы и дипфейки: почему опасно выкладывать в интернет фото и голоса детей
Детской биометрией в соцсетях и публичных чатах могут воспользоваться мошенники

«Одноклассники» обновили раздел «Увлечения» в конце октября. Соцсеть сделала его полноформатным сервисом с разными видами контента и новыми возможностями для общения. Также появились новые разделы «Вопросы и ответы» и «База знаний». В первом происходит общение пользователей, публикуются мнения экспертов и блогеров. В «Базе знаний» можно найти нужную информацию по ключевым вопросам, связанным с хобби.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023