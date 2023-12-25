В Назрани прошел новогодний спектакль для детей из 350 семей участников СВО

В городе Назрани Республики Ингушетия прошел новогодний спектакль, на который были приглашены дети из 350 семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Корреспонденты «Известий» 25 декабря побывали на представлении и своими глазами увидели, сколько положительных эмоций зрелище принесло детям перед праздником.

В организации мероприятия помогли власти республики, которые выполняют непосредственное поручение президента РФ Владимира Путина о том, чтобы семьи участников СВО чувствовали духовную и моральную поддержку.

«В преддверии Нового года мы с моей командой пригласили детей участников СВО, наших братьев, которые сегодня отважно защищают наши границы и наше мирное будущее. В первую очередь отдаем дань уважения людям, которые сегодня на передовой», — рассказал депутат Государственной думы, региональный координатор рабочей группы по вопросам СВО Бекхан Барахоев.

Дети с интересом следили за новогодней сказкой с участием Деда Мороза, Снегурочки и Бабы-яги, а после им были вручены сладкие подарки к предстоящему празднику.

До этого, 22 декабря, в Музее Победы прошла благотворительная программа «Елка Победы», в рамках которой для детей участников специальной военной операции, военнослужащих, ветеранов боевых действий, погибших при исполнении служебных обязанностей провели бесплатный исторический квест.

В начале октября Путин назвал заботу об участниках спецоперации и их семьях важнейшей задачей властей. Путин также указал на важность поддержки участников спецоперации. В частности, глава государства подчеркнул, что военные должны чувствовать как материальную, так и моральную поддержку.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.