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В Белгороде «Народный фронт» передал военным 100 автомобилей «УАЗ»

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В Белгороде полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов передали российским военнослужащим 100 автомобилей «УАЗ Патриот». Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе общественного движения.

Отмечается, что переданные транспортные средства являются частью партии из 1,5 тыс. автомобилей, которые были закуплены Минпромторгом для военных и выпущены Ульяновским автомобильным заводом за два месяца.

Щёголев во время церемонии вручения машин заявил, что «УАЗы» хорошо себя зарекомендовали и сейчас необходимы на передовой. Кроме того, он поблагодарил представителей «Народного фронта» за вклад в сбор помощи для российских бойцов и пожелал военным выполнения всех боевых задач.

Руководитель исполкома общественного движения также указал на надежность автомобилей, их простоту в управлении и ремонтопригодность.

«В каждой машине лежит наш новогодний «теплый» сбор: печки, горелки, газовые баллоны, тепловые стельки, которые помогут нашим бойцам согреться в суровые морозы. Ну и, кроме этого, оборудование, которое всегда требуется военнослужащим, — это тепловизоры, коптеры, прицелы и многое-многое другое», — добавил он.

Гладков, в свою очередь, выразил благодарность военным и поздравил их с наступающими праздниками.

Кроме того, в Белгородской филармонии торжественно наградили отличившихся жителей региона, вручив им почетные знаки «Команда Путина». Среди награжденных — чемпион мира по смешанным единоборствам Вадим Немков, олимпийский чемпион по волейболу, амбассадор федерального проекта «Тренер» Тарас Хтей, хирург Белгородской областной клинической больницы им. Святителя Иосафа Дмитрий Басараб, а также другие врачи, юнармейцы, журналисты, благотворители, учителя, деятели культуры и ветераны СВО.

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Ранее, 23 декабря, представители «Народного фронта» в рамках новогоднего сбора также передали военнослужащим Вооруженных сил (ВС) России, которые принимают участие в спецоперации на Украине, 130 автомобилей «УАЗ» и другие необходимые вещи.

15 декабря волонтеры общественного движения привезли в Донецкую Народную Республику новую партию гуманитарной помощи. Съемочная группа застала волонтеров в городе Енакиево. Гуманитарные наборы, которые туда привезли, отправятся малоимущим семьям или тем, кто работает в коммунальной сфере и получает минимальную зарплату.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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