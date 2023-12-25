Суд арестовал подозреваемого в убийстве двух девушек в Москве

Суд арестовал Александра Варакина, подозреваемого в убийстве двух девушек в Москве, на два месяца. Заседание Пресненского районного суда столицы состоялось в понедельник, 25 декабря.

Мужчина будет находиться в следственном изоляторе (СИЗО) до 24 февраля будущего года.

«37-летнему мужчине, обвиняемому в убийстве двух девушек, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится с сообщении столичного главка Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что следователи продолжают проведение следственных и процессуальных действий по данному уголовному делу.

Ранее в этот день в СК РФ сообщили, что подозреваемый признал вину.

Накануне стало известно, что 23 декабря 37-летний мужчина зарезал 25-летнюю девушку в квартире. По данным следствия, после убийства мужчина, предварительно, изрезал сам себя. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как рассказал источник «Известий», по предварительным данным, погибшая оказывала интимные услуги за деньги, а подозреваемый был ее клиентом.

Позднее, 24 декабря, мужчина сознался еще в одном убийстве, объяснив, что несколько дней назад убил девушку в одной из гостиниц на востоке Москвы. Тогда же стало известно, что подозреваемый после двойного убийства проходил лечение в психиатрической больнице, в которой он пролежал 13 лет, и недавно был отпущен.

В тот же день прокуратура Москвы показала фотографии из гостиничного номера, где нашли тело девушки. Мужчина забронировал номер через интернет.