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В Хорватии предрекли крах Украины из-за политики США

Advanced: у США есть четкий план по Украине, который приведет к ее полному краху
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Политика, проводимая Вашингтоном в отношении Киева, приведет к неизбежному краху Украины. Об этом сообщило хорватское издание Advanced.

В публикации напомнили, что во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что «США не предадут» Киев. В данном случае он имел в виду блокировку обещанной финансовой помощи в американском конгрессе, а позднее Венгрия воспользовалась правом вето на саммите Европейского союза, отклонив программу финансовой помощи Украине, которая включала в себя предоставление €50 млрд до 2027 года.

«Предательство, возможно, уже происходит, и украинский президент об этом не знает (или знает, но знает, что в этот момент нельзя делиться этим со своим народом, который легко может обвинить его во всем)», — отметили в материале от 22 декабря.

Обещанного два года жмут: Украина теряет поддержку США
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Ранее, 18 декабря, координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в конце месяца США объявят об очередном пакете помощи Украине, который будет последним из-за исчерпания ресурсов на поддержку Киева. В ходе брифинга он сообщил журналистам, что без решения конгресса США о выделении новых средств на поддержку Украины у руководства страны больше не будет доступных ресурсов на эти цели.

До этого, 16 декабря, The Washington Post написала о том, что во время визита в Вашингтон президент Украины оказался втянутым в ожесточенные разногласия внутренней политики США. Раньше Зеленскому удавалось избегать внутриполитических споров между Демократической и Республиканской партиями, однако сейчас у Киева слишком многое стоит на кону, отметила газета.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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