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Захарова заявила о страхе Борреля перед коллапсом ЕС в случае проигрыша Украины

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Фото: AP Photo/Virginia Mayo
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала слова главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля, который призвал ЕС мобилизовать усилия для помощи Украине, страхом перед коллапсом в случае проигрыша. На эту тему она высказалась в понедельник, 25 декабря, в беседе с «Известиями».

Боррель, в частности, выразил опасения, что без активного вмешательства союзников российская армия может одержать победу над Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Потому что иначе надо будет признать свой не просто проигрыш, а коллапс», — указала она.

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Кроме того, 20 декабря Боррель отказался отвечать на вопрос о возможной победе России в конфликте на Украине, назвав сам вопрос неправильным. При этом Боррель признал, что украинская армия не смогла прорвать фронт в ходе контрнаступления. После этого дипломат сделал вывод, что ЕС должен помогать Киеву «еще больше».

До этого, 11 декабря сообщалось, что ЕС предложила странам альянса предоставить Украине гарантии безопасности, которые заключаются в расширении военной помощи стране. Боррель также высказался против раскола по вопросу поддержки Украины, несмотря на позицию Венгрии, которая блокирует ряд инициатив Брюсселя.

7 декабря ученые ведущего классического университета и научного центра Германии — Кильского университета — подсчитали, что объем военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине со стороны западных государств с августа по октябрь упал почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом в 2022 году. За последние три месяца из 42 государств, предлагающих помощь Киеву, только 20 взяли на себя обязательства по предоставлению новых пакетов помощи, сообщили там.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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