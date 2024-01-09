Политолог назвал схожим подход России и Китая к формированию мироустройства

Восточный подход к формированию будущего мироустройства проистекает из восточной философии и восприятия мира, а потому кардинально отличается от западных внешнеполитических стратегий. Об этом в рамках подкаста «Посольский приказ» рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета международных отношений МГИМО МИД России Андрей Сушенцов.

«Запад по итогам холодной войны, находясь по-прежнему в ее логике, опирался на тезис о том, что существует один центр, условно — либерально-демократический, сконцентрированный вокруг Северной Америки и Западной Европы. Он объединен общими принципами во внутренней жизни и предполагает поведение на основе общих ценностей общей внешней политики. Идея состояла в том, чтобы расширять это ядро, постепенно включая в него другие регионы мира, «перемалывая» их, устраняя импульсы к автономности в сфере безопасности и политической стратегии», — сказал Сушенцов.

Собеседник «Известий» указал на относительную негибкость этой концепции, так как она не воспринимает сложность мира, многообразие взглядов народов и национальных элит на свое место в историческом процессе. Сушенцов отметил, что руководители РФ и Китая осознали, что при тех благах, которые их страны получают от сотрудничества с Западом, есть целый багаж проблем, не позволяющих строить отношения на принципах равенства.

Сушенцов подчеркнул, что Восток меньше акцентирует внимание на причинно-следственном принципе и исходит из восприятия естественного развития каждого отдельного народа.

«Тот же [психолог Карл] Юнг, изучавший восточную философию, в одной из своих лекций приводил следующий пример. Если западный человек, оказавшись в толпе людей, спрашивает, что они здесь делают и зачем они здесь собрались, то восточный посмотрит на это спросит: что всё вместе это означает? Что провидение, приведя меня сюда, хочет мне сообщить? Китайская модель признает уникальность опыта других народов и их цивилизационного пути. И в этом есть значительная схожесть с российской концепцией мироустройства», — резюмировал политолог.

В конце декабря вышло совместное заявление Москвы и Пекина по итогам девятого китайско-российского финансового диалога. В документе подчеркивается намерение продолжать углубление взаимовыгодного сотрудничества в различных форматах на фоне нестабильности мировой экономики и западных санкций.

До этого, 7 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании форума «Россия зовет!», что Москва готова к всестороннему сотрудничеству с Пекином. Российский лидер подчеркнул, что РФ и КНР думают о перспективах и будущем мироустройстве, а также отходят от модели «купил-продал» в двусторонних отношениях.