В Нижнем Новгороде подросток принес в школу игрушечный пистолет и нож

В Нижнем Новгороде 15-летний ученик принес в школу игрушечный пистолет, замдиректора вызвала полицию. Об этом 25 декабря сообщает региональное управление МВД.

Заместитель директора одной из школ Автозаводского района 20 декабря сообщила, что ученик 2008 года рождения принес в рюкзаке баллончик с красителем, складной нож и пневматический детский пистолет с пластмассовыми пульками. Сотрудники Росгвардии доставили подростка из школы в полицию.

Во время беседы выяснилось, что все предметы юноша купил для личного пользования. Он рассказал, что ранее у него произошел на улице конфликт с молодыми людьми и, чтобы припугнуть их при возможной встрече, он решил приобрести и носить предметы с собой.

«Со школьником на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений с его стороны», — передает сообщение ГУ МВД Pravda-NN.

Отмечается, что с сентября подросток состоит на учете в полиции, а также на межведомственном контроле в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Автозаводского района. Журналисты уточняют, что мама мальчика также не раз привлекалась к административной ответственности из-за неисполнения родительских обязанностей.

Ранее, 22 декабря, в социальных сетях распространились видео с произволом учащихся кадетского корпуса в Красноярском крае. На одном из них видно, как курсант ранил другого учащегося из пневматической винтовки. Официальный представитель интересов родителей пострадавших детей Сергей Приходько сообщил, что кадетов отстранили от спортивных мероприятий и забрали телефоны. На данный момент руководство ведет разговоры о том, чтобы всех кадетов, которые попали на видео, поставить на учет в ПДН. Прокуратура Красноярского края начала проверку по данному факту.