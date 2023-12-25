Блогер Мария Погребняк назвала вечеринку Ивлеевой стыдом и позором

Медийные личности, являющиеся лидерами общественного мнения для молодежи, должны нести ответственность за свои действия, особенно когда они целенаправленно привлекают к этому внимание. Так прокомментировала 25 декабря «Известиям» вечеринку телеведущей Анастасии Ивлеевой блогер, жена футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк, отметив, что произошедшее является позором.

«Ну для меня это просто стыд и позор то, что она устроила. Я не выдерживаю такую пропаганду. Если это закрытое мероприятие, то с него редко утекает какая-то информация. А здесь они это фотографировали, выставляли всë напоказ, что это круто — ходить голыми, показывать свои гениталии, разврат», — отметила Погребняк.

По словам блогера, видеозаписи и фотографии с провокационного мероприятия появились в Сети не случайным образом, а с целью продемонстрировать его общественности. Поскольку на следующий день желающим предлагалось уже приобрести билеты на вторую часть вечеринки и «насладиться разгулом и развратом» за деньги, заявила она.

«Лидеры общественных мнений должны отдавать себе отчет, когда организуют закрытые мероприятия и объявляют дресс-код как «почти голые». Я придерживаюсь мнения, что блогеры и инфлюенсеры, на которых растет молодежь, должны нести ответственность за свои действия. То есть эти люди, продавая билеты, целенаправленно устраивали такую показушность и хотели привлечь внимание, чтобы потом продать билеты на подобное шоу», — считает Погребняк.

Ранее, 24 декабря, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева извинилась перед общественностью за проведение «голой» вечеринки, которая прошла в московском клубе Mutabor. По ее мнению, ситуацию «невозможно было контролировать». Блогер пообещала отправить вырученные с продажи билетов средства в благотворительные организации.

«Голая» вечеринка, попавшая в поле зрения правоохранителей, состоялась в московском клубе Mutabor 20 декабря. Гостями были звезды шоу-бизнеса, одетые согласно дресс-коду almost naked, который подразумевает практически оголенное тело.

В результате Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок Ивлеевой и обнаружил в некоторых фото- и видеозаписях признаки ЛГБТ-пропаганды (движение признано экстремистской организацией и запрещено в РФ). В ведомстве напомнили, что пользователи, разместившие такие материалы, несут административную ответственность (ст. 6.21 КоАП РФ).

После мероприятия Лефортовский суд Москвы также арестовал рэпера Николая Васильева, известного под сценическим псевдонимом VACÍO, на 15 суток. Ему вменяется административное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола»). Арест также применен по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Позднее Васильев принес извинения за участие в вечеринке, отметив, что никак не поддерживает сторонников ЛГБТ.

25 декабря на 15 суток был арестован еще один участник массовой вечеринки, Андрей Журавлев. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Нарушение общественного порядка»).