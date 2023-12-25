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Путин провел рабочую встречу с Шойгу в Санкт-Петербурге

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Фото: ТАСС/Даничев Алексей
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 декабря, провел в Санкт-Петербурге рабочую встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу.

Подробности встречи пока не уточняются.

В этот же день российский лидер принял участие в церемонии подъема военно-морских флагов на кораблях, поступающих в состав Военно-морского флота (ВМФ), один из них — фрегат «Адмирал Головко».

Кроме того, в формате видеоконференции Путин участвовал в церемонии подъема военно-морских флагов на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Отмечается, что все три корабля успешно прошли государственные испытания и приняты на службу в ВМФ России.

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До этого, 19 декабря, главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что все российские военные флоты находятся в состоянии боевой готовности, перед ними в 2024 году поставлены масштабные задачи.

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